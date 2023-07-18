Teiaş,eüaş,botaş,tki,çaykur araplara satılır mı?

Biliyorsunuz cumhurbaşkanımız şu aralar körfez ülkelerine gidiyor. Araplara bir şeyler satacağını söylüyor. Acaba bu tarz kitler arap kardeşlerimize satılır mı? Satılırsa buradaki memurların akıbeti nolur?

Biliyorsunuz cumhurbaşkanımız şu aralar körfez ülkelerine gidiyor. Araplara bir şeyler satacağını söylüyor. Acaba bu tarz kitler arap kardeşlerimize satılır mı? Satılırsa buradaki memurların akıbeti nolur?