KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


18 Temmuz 2023 11:14
Teiaş,eüaş,botaş,tki,çaykur araplara satılır mı?
Biliyorsunuz cumhurbaşkanımız şu aralar körfez ülkelerine gidiyor. Araplara bir şeyler satacağını söylüyor. Acaba bu tarz kitler arap kardeşlerimize satılır mı? Satılırsa buradaki memurların akıbeti nolur?

Pegasu
Aday Memur
18 Temmuz 2023 11:18

Özelleştirme olursa hangi yolların izleneceği belli kamuda.

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