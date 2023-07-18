Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


18 Temmuz 2023 12:05
Eylül demi yoksa ekimde hafızlık sınavı oluyor
Değerli hocalarım bu konuda yardımcı olursanız sevinirim

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