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Editörler : Lanet


18 Temmuz 2023 12:14
Monitör önerisi istiyorum

Selamlar arkadaşlar tasarım işi ile uğraşıyorum bir monitör almam gerekiyor ancak fiyatı uçuk olmamalı, alırken hangi özelliklerine dikkat etmek gerekir? yada önerebileceğiniz bir monitör varsa memnun olurum.


KöyMuhtarıhimmetaga
Aday Memur
18 Temmuz 2023 13:40

monster aryond a32 monitörüne bi bak bence


mastermember
Aday Memur
18 Temmuz 2023 13:42

Dostum sana kendı kullandıgım modelı onerebılırım özelikkle dikkat etmen gereken nokta yenilenme hız


mastermember
Aday Memur
18 Temmuz 2023 13:43

Dostum sana kendı kullandıgım modelı onerebılırım özelikkle dikkat etmen gereken nokta yenilenme hızı. 1ms yenileme hızı var hemde kavisli olduğu için ekranın her tarafına görme imkanı sağlıyor, Excalibur 23.8'' fiyatıda ortalama üzmez seni yani bi inceleyebilirsin.

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Monitör önerisi istiyorum

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