Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Temmuz 2023 12:46
Seyyanen Maaş Ne zaman yatar.?

Arkadaşlar sizce bu hafta jandarma polis kurumlarına yatarmi


grafik07
Aday Memur
18 Temmuz 2023 12:59

bize dün yattı


olimpiyat2020
Aday Memur
18 Temmuz 2023 13:48

Öğretme misiniz hocam, yoksa farklı kurumda mısmız?

grafik07, 1 saat önce

bize dün yattı


Freud feti
Aday Memur
18 Temmuz 2023 14:16

Jandarma kurumu bugün yatırmaya başladı İzmir yatti

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