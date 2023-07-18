Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Temmuz 2023 13:03
Askerlik Kademe ilerlemesi
Askerliği kademe ilerlemesine saydırmak için askerliği borçlanmak mı gerekir ? Memuriyetten önce 12 ay askerlik yaptım..

kingmemur06
Aday Memur
18 Temmuz 2023 13:09

borçlanmanıza gerek yok kamu hizmeti olduğundan sayılıyor kademe ilerlemesine

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