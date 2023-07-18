Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Temmuz 2023 13:24
Bakanlık isteğe bağlı yer değiştirmeyi kaldırmalıdır.

Yıllardır laf olsun diye yapıyorlar bu atamaları. İl içinde de il dışında köyler hariç yer açılmıyor. Bütün güzel okullar özür grubuna saklanıyor.

Desinler ki bundan sonra isteğe bağlı yer değiştirme yapmayacaksınız. Biz de bilelim en azından. Böyle oyun oynar gibi olmuyor.


coshuva
Genel Müdür
18 Temmuz 2023 13:47

istatistikler öyle demediği için devam ediyor.

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