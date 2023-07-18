Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Temmuz 2023 13:45
2023 il Dışı Türk Dili ve edb

Tercihlerimize bir fikir olması için açılmıştır.


isaönder
Şef
18 Temmuz 2023 13:46

Ben Hataydan 363 puanla,Mersin,Karaman,Konya ve Antalya düşünüyorum.


Entellektüelizm
Şube Müdürü
18 Temmuz 2023 14:19
:)) düşüncede kalabilir. Mersin'i unut.
isaönder, 37 dk. önce

Ben Hataydan 363 puanla,Mersin,Karaman,Konya ve Antalya düşünüyorum.


isaönder
Şef
18 Temmuz 2023 14:20

Fark etmez diğerleri de olur.


isaönder
Şef
18 Temmuz 2023 14:22

Mersin merkezi beklemiyorum zaten.Olur da Gülnar ve Mut açılırsa yazacağım.

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