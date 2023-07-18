Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Temmuz 2023 13:55
DHMİ Özlük Hakları

DHMi'de çalışan bir mühendis ne kadar ortalama maaş alır yeni zamlarla birlikte? havacılık tazminatı gibi diğer hakları var mı her çalışanın bilgisi olan var mı?

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