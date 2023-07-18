Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Temmuz 2023 14:20
Ocakta emekliye seyyanen zam memura refah payı

https://finans.mynet.com/haber/detay/ekonomi/emekli-maasina-seyyanen-zamda-yeni-kulis-bahceli-8077-tl-talep-etmisti-aralik-2023-ya-da-ocak-2024-te/468261/

Haberde ocak ayında emekliye seyyanen zam memura da rçek artış gelecek diyor. Kulis bilgisi olarak verilmiş.


tegmen-kayzer
Şef
18 Temmuz 2023 14:26

Bence memur için ilave artış 5 6 puan civarı refah payı olacak.


payitaht26
Şube Müdürü
18 Temmuz 2023 15:00

Memur emeklisi olarak anladım ben o haberi hacım..

Tabi ki bize de versinler

tegmen-kayzer, 2 saat önce

Bence memur için ilave artış 5 6 puan civarı refah payı olacak.


Hukukcu-hoca
Daire Başkanı
18 Temmuz 2023 15:22

Ocakta emeklilere seyyanen zam kesin olarak verilecek. Ayrıca toplu sözleşme zammı hariç memura da refah payı verilecek.

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