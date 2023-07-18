Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Temmuz 2023 14:35
İl Dışı Tercih Zorunlu Hizmet Affı

Merhabalar. 26.04.2019 göreve başladım. Zorunlu hizmetim devam ederken zorunlu hizmet affı geldi. İl dışı tayin döneminde zorunlu hizmet olarak geçmeyen iç anadolu ve karadenizdeki illeri yazabilir miyim?


zefur2015
Aday Memur
18 Temmuz 2023 15:10

Evet

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