KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


18 Temmuz 2023 14:42
Avukat

Merkezi atamada avukatlar kaç puanla ilk başa nereyi yazdınız


Stiç
Aday Memur
18 Temmuz 2023 15:04

90.7 Kızıltepe Belediyesi.

Çarşamba-cuma arasında açıklanır diye düşünüyorum. Bekleyip göreceğiz sonuçları. Kimse paylaşımda bulunmuyor maalesef.

Siz kaç puanla nereyi yazdınız meslektaşım?


Burak392
Aday Memur
18 Temmuz 2023 15:10

91.6 ile İzmir bakırçay üniversitesini yazdım bende evet yaza


Burak392
Aday Memur
18 Temmuz 2023 15:11

Evet yazan yok


Stiç
Aday Memur
18 Temmuz 2023 15:48

Tercihinizin gelme ihtimalini yüksek buluyorum. Çünkü 2022/2 alımında Dokuz Eylül Üniversitesi 91.7 ile alım yapmış.


Burak392
Aday Memur
18 Temmuz 2023 16:09

2 yıllık çalışma şartı arıyordu o sanırım ondan düşük puanla gelmiş olabilir


Stiç
Aday Memur
18 Temmuz 2023 16:44

2 yıllık çalışma şartı etkili olmuştur muhakkak

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