Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Temmuz 2023 14:46
Vakıfbank personeli ve maliye personeli

Vakıfbank ve maliye personelleri de 8 bin TL alacak mı ?

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