Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


18 Temmuz 2023 14:55
DHMİ Isparta hakkında
Dhmi Isparta hakkında bilgisi olan varsa bilgi verebilir misiniz? Sehir merkezine servis var mı? İş yoğunluğu nasıl? Nöbet var mı(bilgi işlem teknikeri)? Lojman var mı?

aksungur1420
18 Temmuz 2023 15:21
DHMİ 2023/1 tercihi için telegram grubu var mı?

konyamey
Memur
18 Temmuz 2023 15:32
Dur bakalım sonuçlar bi açıklansın hocam:))

aksungur1420
18 Temmuz 2023 15:34
Tercih verdiniz mi hocam sizde
Toplam 3 mesaj

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