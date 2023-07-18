DHMİ Isparta hakkında

Dhmi Isparta hakkında bilgisi olan varsa bilgi verebilir misiniz? Sehir merkezine servis var mı? İş yoğunluğu nasıl? Nöbet var mı(bilgi işlem teknikeri)? Lojman var mı?

Dhmi Isparta hakkında bilgisi olan varsa bilgi verebilir misiniz? Sehir merkezine servis var mı? İş yoğunluğu nasıl? Nöbet var mı(bilgi işlem teknikeri)? Lojman var mı?