Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Temmuz 2023 15:15
2 yılda 1 kademe
Arkadaşlar merhaba birşey sormak istiyorum. 3 yılı sözleşmeli 1 yılı kadrolu olmak üzere 4 yıllık öğretmenim. Doğudaki öncelikli bölgede görev yapıyorum. 2 yılda bir kademe olayı nasıl gerçekleştiriliyor. Sözleşmede geçen süreler buna dahil midir Cevaplar için teşekkür ederim.

ugurlevent06
Memur
18 Temmuz 2023 15:32

https://www.ogretmenx.com/hangi-ogretmenler-2-yila-ilave-1-kademe-alir


Nurullah4335
Daire Başkanı
18 Temmuz 2023 15:45
Maalesef sözleşmelide geçen süreler dahil dahil.

crabnet355
Müsteşar Yardımcısı
18 Temmuz 2023 16:16
Sözleşmeli geçen süreler dahil değil..Kadroda geçirdiğiniz her 2 yıla bir kademe alırsınız.Herhangi bir nedenle yer değiştirdiğiniz zaman eş durumu isteğe bağlı gibi gittiğiniz yer kalkınmada öncelikli yöre bile olsa bir daha 2 yıla bir kademe alamazsınız..
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