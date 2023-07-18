2 yılda 1 kademe

Arkadaşlar merhaba birşey sormak istiyorum. 3 yılı sözleşmeli 1 yılı kadrolu olmak üzere 4 yıllık öğretmenim. Doğudaki öncelikli bölgede görev yapıyorum. 2 yılda bir kademe olayı nasıl gerçekleştiriliyor. Sözleşmede geçen süreler buna dahil midir Cevaplar için teşekkür ederim.

Arkadaşlar merhaba birşey sormak istiyorum. 3 yılı sözleşmeli 1 yılı kadrolu olmak üzere 4 yıllık öğretmenim. Doğudaki öncelikli bölgede görev yapıyorum. 2 yılda bir kademe olayı nasıl gerçekleştiriliyor. Sözleşmede geçen süreler buna dahil midir Cevaplar için teşekkür ederim.