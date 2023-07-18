Mazeret tayini yolluk alınır mı

Kamuda çalışıyorsa her ikiniz de memur iseniz durum ve şartlara gore bazı özel durumlar, eşlerden birinin harcirahinda yarı hesaplama olabilmektedir. Bunun cevabını şu linkteki yazıda detaylı inceleyebilirsiniz https://www.google.com/amp/s/www.memurlar.net/haber/925018/es-durumu-harcirahi-ve-harcirah-hesaplama-mevzusunda-bilinmesi-gerekenler.html%3famp=1

Kamuda çalışıyorsa her ikiniz de memur iseniz durum ve şartlara gore bazı özel durumlar, eşlerden birinin harcirahinda yarı hesaplama olabilmektedir. Bunun cevabını şu linkteki yazıda detaylı inceleyebilirsiniz https://www.google.com/amp/s/www.memurlar.net/haber/925018/es-durumu-harcirahi-ve-harcirah-hesaplama-mevzusunda-bilinmesi-gerekenler.html%3famp=1

Esen0646, 1 saat önce Kamuda çalışıyorsa