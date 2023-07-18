Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Temmuz 2023 15:19
Mazeret tayini yolluk alınır mı

Arkadaşlar önümüzdeki ay mazeret tayini isteyeceğim. Eşim özelde çalışıyor . Vekaletle ilişik keseceğim olursa. Yolluk alabilir miyim?


ahmet5491
Şef
18 Temmuz 2023 15:39
Alabilirsiniz. Eşiniz özelde çalışıyorsa tam yolluk alacaksınız .

Esen0646
Genel Müdür
18 Temmuz 2023 15:40
Kamuda çalışıyorsa
ahmet5491, 1 saat önce
Alabilirsiniz. Eşiniz özelde çalışıyorsa tam yolluk alacaksınız .

ahmet5491
Şef
18 Temmuz 2023 16:02
Kamuda çalışıyorsa her ikiniz de memur iseniz durum ve şartlara gore bazı özel durumlar, eşlerden birinin harcirahinda yarı hesaplama olabilmektedir. Bunun cevabını şu linkteki yazıda detaylı inceleyebilirsiniz https://www.google.com/amp/s/www.memurlar.net/haber/925018/es-durumu-harcirahi-ve-harcirah-hesaplama-mevzusunda-bilinmesi-gerekenler.html%3famp=1
Esen0646, 1 saat önce
Kamuda çalışıyorsa
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