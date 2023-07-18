KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


18 Temmuz 2023 15:23
2023/1 muhasebe

Arkadaşlar fikir vermesi açısından 3173 tercih yapanlardan puan sıralaması yapalimmi


Hatft443
18 Temmuz 2023 15:23

Benim puanım 74:10


Seher0233
18 Temmuz 2023 15:31

81.29 bu arada Adıyaman TMO yazan var mi


Hatft443
18 Temmuz 2023 15:35

1.Seher0233 2.hatf443 74.10 ben yazdım ama puanım düşük


Hatft443
18 Temmuz 2023 15:37

1.seher:81:29 2:glabnc 76 3:hatf 74:10


Hatft443
18 Temmuz 2023 15:41

1.seher 81:29 2.serserdeo 80:3 3.globalnc 4.hatf 74:10


Hatft443
18 Temmuz 2023 15:42

Arkadaşlar puanlarimizi yazalım belliki atamaları takip edenler bilir 77 puanın altinda siralanacak


Hatft443
18 Temmuz 2023 15:53

Arkadaşlar mutlak puanlarınızı yazın bakmayın bir ikitane 80 üstü çıkar genel olarak 77 altında muhasebe siralanacak başından beri takip ediyorum.muhasebe atamalarini 77 ile 74 arası yaklasik 70 kişi var ve 3173 ten 70 kardo ortaklaşa kadro sayısı 116 mezuniyetten dolayı bir kaç kişi dahil edebilirsiniz ama POMEM giden arkadaş sayısı da çok o yüzden puanları pas geçmeyelim yazalım arkadaslar


Seher0233
18 Temmuz 2023 16:16

İnşallah dediğiniz gibi olur ama yüksek puanlilarda var ye i mezunlarda

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