Ekonomik Kriz!

Bak Kardeş ben ekonomi bitiren biri olarak sana ülkedeki durumu kısaca izah edeyim.

Dünayada 2 çeşit enflasyon vardır. 1 Talep Enflasyonu 2 Maliyet Enflasyonu. Şuan Türkiye talep enflasyonunu kısmak için adımlar atıyor. Enf kurtulmak için önce talebin azalması lazm. Üzülerek söyleyim zamlar ve vergiler bizler hiçbir şey ALAMAYINCAYA kadar devam edecek. Zamlar yzünden hayıflanmayın, birilerine kızmayın bu işin sonu ne olacak zam zam zam nereye kadr diye düşünmeyin zira bu zamlar ve vergi artşları siz birşeyler alamayın diye yapılıyor çünkü bu işin buraya geldikten sonra başka çözüm yolu yok önce talebin bitmesi lazım enflasyonun düşmesi için. Başta da dedim 2 çeşit enflasyon var. dünya şu anda talep enflasyonuyla uğraşırken (talep enflasyonu neden bu kadar hortladı derseniz bütün dünya ülkelerinin Pandemi de hunharca sanki dünyada bugünden başka gün yokmuş gibicesine deli gibi para basmasından dolayı oldu. bunu herkes yaptı sadece biz değil Amerika?da bastı. Avrupasi da Kanadası da Zira görüyorsunuz oralardaki enflasyonu da) biz buna ek olarak bütün dünyanın aksine garip bi şekilde negatif faiz politikası izlediğimiz için (faizleri düşürdüğümüz için) bir de DOLARIN MALİYET ENFLASYONU ile uğraşmaya başladık. Çünkü bu şekilde negatif faiz politikası izleyince TL?nin değeri düştü. Neden Faizler düştükçe ülkedeki döviz çıktı başka karlı yerlere yöneldi. Bakın arkadaşlar paranın dini imanı Nas' Felak'ı yoktur. Para kar nerdeyse orya kaça. Ülkemizde insanlar sürekli dövize yönelip parasının değerini korumaya çalıştı. Tabi bunda TL ye ulaşmanın kolaylığı da etkili oldu. İnsanlar kredi çekip çekip döviz aldı. Bu ekonomik bir psikolojik davranıştır bunu engelleyemezsiniz. Buda dolarınfiyatını önlemez bi şekilde artırdı. Faiz helaldir haramdır ben orasına karışmam bu dünya var oldukça faiz var olmuştur bu dünya döndükçe faiz var olacaktır . Ve umarım bundan sonra ekonomik temellerimiz sağlam olmadan % 0.49 0,69 1,09 gibi oranlarla insanlara bedava para dağıtıp betona gömdürmezler o aldığınız evler falanlar filanlar hepsi kağıt üstünde çöp olur gider verilen krediler üretime yönlendirilmedikçe. Yarın bıgün kimse sendeki o evi ne abilir ne kimse satabilir n uzun vadede kazanabileceğinizi düşünüyorsunuz ama bu işlerde öyle değildir. İnsanlara tavsiyem nakitle kalın paranızı boş yere harcamayın çünkü müthiş bir likidite kısıntısı gelecek piyasada para dönmeyecek çoğu şirket büyük ihtimalle batacak para dönmediği için o yüzden bu saatten sonra herkes malına da parasına da sahip çıksın. Şu anki yapılanlar sonuç yani zamlar vergiler yani bunları yapanları bir bakana bir bürokrata falan bağlamayın bu işin artık bitmiş kısmı Ali veli ayşe farma gelse de bunları yapacak. Bu seviyeye gelmemek için önceden uğraşmak lazımdı o tren kalktı. Çünkü ülkede üretim yok üretimin olmadığı gibi müthiş bir para fazlası var piyasada basılan para. gelirde yok üretim olmadığı için. Biz o dağıtılan faizleri üretime değilde tekrardan betona altına dövize gömünce yine aynı döngü olacak. Önce bunların telbinin kısılması için bu politikalr izleniyor. Ve emin olun şartlar daha da ağırlaşacak Sonrasında ve bnim yıllardır eleştirdiğim ve türlü aklıma yatmayan Türkiyenin en büyük yapısal problemi VERGİ ADALETSİZLİĞİ. Bn bu ülkeye başkan olayım sabah yapacağım ilk iş VErgi bakanlığı Kurmak olur. Çünkü arkadaşlar düzenli ve adil verrgi toplayamayan ülkeler kalkınamaz ve batar. Lafa gelince ABD de vergi kaçırmanın cezası adam öldürmekn daha çok die abarta abarta anlatır. Acaba hiç düşündümü neden böyle olduğunu. Hergün kapılarda gurbetçilerin yakalattığı balya balya paralar oluyor. Nie kaçırıyorlar onlar. Çünkü vergilendirilmeiş kazanç hepsi bankadan yollayamıyorlar. Yakalansa ne olacağını biliyorlar. Bizim ülkemizde bırakın adil vergi sistemini devlet ülkenin yarısından fatura tahsil edemiyor. Yalansa yalan deyin. Böyle bir ülke hiç bir zamn ekonomik krizlerden kurtulamaz. ayda 20 bin TL kazanan adam ben iddaa ediyorum ayda 20 milyon kazanan adamdan daha fazla vergi ödüyordur bizde. altında 1 milyonluk arabası olan adamda kırmızıda geçince aynı cezayı 30 milyonluk araba olan adam da aynı cezayı ödüyor. Bu adaletsiz bir sistemdir. Ben 3 sene isviçrede yaşadım. Orda cezayı bindiğiniz arabaya göre ödersiniz. Adama sana Ferrari ile kırmızıda geçince 300 Frank ceza yazmaz. 30.000 frank yazar. tabi bu yönetimle de alakalı. Yönetim olrak siz ne kdr şeffafsınız, ne kadr adilsiniz kamu kaynaklarını nasıl kullanıyorsunuz. vs vs bunların hepsi etken. Türkiye herşeyi doğru yaparsa minimum 5 sene diyorum düzlüğe çıkamamız. Tabi bide en önemli ve kimsenin ne yapılacağı nasıl çözüleceği hakkından bir fikrinin ve planının olmadığı MÜLTECİLER var ki. Ben ce Cumhuriyet Tarihinin terörden bile daha büyük sorunu bu mülteciler. Mülteciler hakkında yayımlanan raporları, sosyolagların analizlerini doğum oranlarını emografik yapılarını fln okuyon araştırın kanınız donar. Suriyede ike 2.1 olan doğrganlıkları Burda 5.3 olmu bu bile başlı başına yeterli bi veri sanırım. Ülke olarak sonumuz hiç iyi değil. Kimse güzellemeler yaparak kendini kandırmasın. biraz uzun oldu. daha yazamadığım çok şey var. Size saatlerce yazabilirim ama inanın benmde canım çok sıkılıyor. Biz savasın ortasındaki Ukraynadan bugday, İnsanları burda sığınmacı olan Suriyeden patates ithal ediyoruz. Bunlar bizim ülkemizde yetişmiyormu. Dağ taş arazi. Bu ayıp bile bize yeter