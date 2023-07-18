Seyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidir

Emekliliğe gelene kadar kaç tane iktidar gelip geçer. Bunlardan sadece bir tanesinin çıkıp seyyanen ve ek ödemeleri emeklilik maaşına eklemesi yeterlidir. Gelecek hakkında şimdiden yorum yapmak doğru değil. Belki devlet yıkılır, belki dünya savaşı çıkar, belki uzaylı istilası olur belki emeklilik görmeden ölüp gideriz

Emekliliğe gelene kadar kaç tane iktidar gelip geçer. Bunlardan sadece bir tanesinin çıkıp seyyanen ve ek ödemeleri emeklilik maaşına eklemesi yeterlidir. Gelecek hakkında şimdiden yorum yapmak doğru değil. Belki devlet yıkılır, belki dünya savaşı çıkar, belki uzaylı istilası olur belki emeklilik görmeden ölüp gideriz