Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Temmuz 2023 15:55
Seyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidir

seyyanen zam adaletti̇r... 2024 ocak ve sonrasinda da devam etmeli̇di̇r


civil_eng06
Şef
18 Temmuz 2023 15:59

Emekliliğe daha çok var sanırım. Seyyanen zammın emekli zammı ve emekli ikramiyesine hiçbir hayrı yok.


fakir.adam
Şube Müdürü
18 Temmuz 2023 16:11

emekliliğe çok var.yaş genç.böyle iyi.


Uzmanmaliyeci34
Daire Başkanı
18 Temmuz 2023 16:31
Devam edecek zaten. Maaş katsayısına bağlandı.

Umut0621
Genel Müdür
18 Temmuz 2023 16:33
Emekliliğe gelene kadar kaç tane iktidar gelip geçer. Bunlardan sadece bir tanesinin çıkıp seyyanen ve ek ödemeleri emeklilik maaşına eklemesi yeterlidir. Gelecek hakkında şimdiden yorum yapmak doğru değil. Belki devlet yıkılır, belki dünya savaşı çıkar, belki uzaylı istilası olur belki emeklilik görmeden ölüp gideriz
civil_eng06, 53 dk. önce

Emekliliğe daha çok var sanırım. Seyyanen zammın emekli zammı ve emekli ikramiyesine hiçbir hayrı yok.

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