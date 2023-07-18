Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


18 Temmuz 2023 15:56
Maaş farkı tek başlık

Arkadaşlar maaş farkı ile alakalı olarak yazı gelmiş ve sistemler açılmış girişler oluyormuş, tahmini olarak ne zaman geçer hesaba bilgisi olan var mı, bekle yatar acelen falan ne diye kimse demesin mevcut tayin dönemi izin dönemi herkesin paraya ihtiyacı var


Cimbomlu1
Şef
18 Temmuz 2023 16:03
bununla ilgili sana kimse tam bilgi veremez. sen a ilinde yaşıyorsundur mutemet 20 gün sonra yatırır başka arkadaş b ilinde oturuyordur 3 gün sonra yatırır. sistem açılmış. net bilgiyi maaşınızı yapan arkadaştan alırsın.
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