Eş durumu tayini

Arkadaşlar 20 haziranda eş durumu için dilekçe verdim il sağlık 3 temmuzda Ankara'ya göndermiş hiç bir haber alamıyorum açıklanmadı daha eşim asker cuma günü çıkışını alacak eşyalar gidecek iki tane çocuğum var 4 yaşında ve 9 aylık ne yapacağımı bilmiyorum cimere yazdım 184 ü aradım Ankara ya ulaşamıyorum ne yapmam lazım sizce

Arkadaşlar 20 haziranda eş durumu için dilekçe verdim il sağlık 3 temmuzda Ankara'ya göndermiş hiç bir haber alamıyorum açıklanmadı daha eşim asker cuma günü çıkışını alacak eşyalar gidecek iki tane çocuğum var 4 yaşında ve 9 aylık ne yapacağımı bilmiyorum cimere yazdım 184 ü aradım Ankara ya ulaşamıyorum ne yapmam lazım sizce