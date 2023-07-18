Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Temmuz 2023 15:59
Eş durumu tayini
Arkadaşlar 20 haziranda eş durumu için dilekçe verdim il sağlık 3 temmuzda Ankara'ya göndermiş hiç bir haber alamıyorum açıklanmadı daha eşim asker cuma günü çıkışını alacak eşyalar gidecek iki tane çocuğum var 4 yaşında ve 9 aylık ne yapacağımı bilmiyorum cimere yazdım 184 ü aradım Ankara ya ulaşamıyorum ne yapmam lazım sizce

Esen0646
Genel Müdür
18 Temmuz 2023 16:21
Sendika aracılığı ile ulaşmaya çalış
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Temmuz maaşı çok eksik yattıEş durumu tayiniEş durumuEk mtv muafiyetEş durumu tayiniAlt bölge tayini Ziraat promosyon para puanSeyyanen zamİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)Kadrolu Hemşire olarak çalışırken usulüne uygun istifa edenler (Üni. hastanesi dahil)

Sözlük

araba arkası yazıları 3 rapunzel 3 güne bir şiir bırak 5 luxurious 1 Bugün olanlar 3 niğde 1 humblebrag 3 sirke 1 ağaç dikmek 1 bir ayağı eşikte olmak 2

Son Haberler

Şanlıurfa'daki orman yangınıyla ilgili bir zanlı tutuklandıÇanakkale'de 3 gündür devam eden orman yangınına müdahale sürüyorBebeğin darbedilerek ölmesi olayında anne ve birlikte yaşadığı tutuklandıEkmek Adana'da 20 Temmuz'dan itibaren 7.5 liraAynı ev, iki farklı fiyat! Eski Türk filmlerindeki hikayeler tekrar başladı

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark