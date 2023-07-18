KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


18 Temmuz 2023 16:02
2023/1 Sonuçlar

Ne zaman açıklanır arkadaşlar bilen var mı?

Yks de Perşembe günü açıklanacak, yks yüzünden aksama şansı var mı


Zinde kuvvetler
Aday Memur
18 Temmuz 2023 16:12

Sonuçlar en geç cuma günü belli olur kral


elceng
Aday Memur
18 Temmuz 2023 16:18

Bu hafta yoğun hocam haftaya kalır büyük ihtimalle

Toplam 2 mesaj

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