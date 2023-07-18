Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


18 Temmuz 2023 16:41
Parmak bitisikligi
Birsey sormak istiyorum bir akrabamizin sag parmagi bitisik yapisik yani toplam 6 parmak oluyor engelli statusune giriyor mu ogretmen

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