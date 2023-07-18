Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Temmuz 2023 16:51
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Tahsilatlarına İlişkin Duyuru

Öncelikle görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavına girecek tüm dostlara başarılar diliyorum. Adalet Bakanlığı 17/07/2023 günü ödeme ekranını MEB sitesi üzerinden açtı ve ödemeler alınmaya başlandı. Ancak alınan ödemeler geri iade edilecekmiş, çünkü sistemi başından oluşturamamışlar. Aşağıya duyuru metnini bırakıyorum. Herkese sabır diliyorum.

"19.08.2023 tarihinde yapılacak olan Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları ile ilgili olarak tahsilat ekranında yaşanan aksaklıktan dolayı, 17.07.2023 saat 00.00 itibari ile başlatılan tahsilatlar ?Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı? başlığı altında yapılmıştır. Söz konusu durum nedeniyle Unvan Değişikliği Sınavı yönünden yapılan tahsilatların ayrıştırılması mümkün bulunmadığından, tahsilat işlemine geçici bir ara verilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı?nın http://odeme.meb.gov.tr adresli tahsilat sistemi üzerinden ?Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı? ve ?Adalet Bakanlığı Unvan Değişikliği Sınavı? başlıkları ile yeniden ödeme alımına başlanacak olup, adayların şimdiye kadar yapmış oldukları ödemlere ilişkin iade işlemi gerçekleştirilecektir. Bedel iadesi yapılacak adaylara Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından SMS ile de bilgilendirme yapılacaktır.Sistemin geçici süre ile kapatıldığı 18.07.2023 tarihine kadar(18.07.2023 tarihinde gün boyu yapılan işlemler dahil) ödeme yapan adaylara yapılacak olan bedel iadesi, Ziraat Bankası üzerinden T.C. kimlik numaraları ile ilgililere ödeme yapılması suretiyle gerçekleştirilecek olup, ödemelerin yapılacağı tarih ilgililere SMS yolu ile bildirilecektir.Milli Eğitim Bakanlığı?nın http://odeme.meb.gov.tr adresli tahsilat sistemi üzerinden ?Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı? ve ?Adalet Bakanlığı Unvan Değişikliği Sınavı? başlıkları ile yeniden ödeme alımına başlanması sonrasında; her iki sınava da (hem Görevde Yükselme Sınavına hem de Unvan Değişikliği Sınavına) müracaat ederek müracaatları kabul edilen adayların, müracaatlarının kabul edildiği sınavlardan sadece birine ödeme yapmamak suretiyle, müracaatı kabul olunan diğer sınava katılmaktan vazgeçmiş olmaları durumunda, girmek istedikleri sınav yönünden ödeme yapmaları, ödeme aşamasında girmek istedikleri sınavın seçimini dikkatle gerçekleştirmeleri gerekmektedir.Ödeme ekranının yeninden açılmasına müteakip internet sitemiz üzerinden duyuru yapılacak olup, adayların yapılan duyuru sonrasında ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecekleri hususu ÖNEMLE DUYURULUR"

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