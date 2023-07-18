Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Temmuz 2023 17:07
Seyyanen zam +maaş farki

Ne zaman yatacak bu kardesim yokmu aramizda mutemetidir bilgisidir. Biri bilgi versin sacma sapan seyler yazmayin


Ramazan212147
Aday Memur
18 Temmuz 2023 17:09

Bizim bankaya gonderılmjs bugun en gec yarın hesapta


Ayınonbeşi06
Aday Memur
18 Temmuz 2023 17:09
Bazı kurumlara yatmış tsk ya yatmadı bende bakıp duruyorum bence haftaya yatmış olur herkese bende sabırsız bir şekilde beklemedeyim

olimpiyat2020
Aday Memur
18 Temmuz 2023 18:02

Bu parayı işletme durumu var mı bankanın acaba? Bizim mutemet bugün gruba attı yatacak tutarları


Ale-Vi2362
Aday Memur
18 Temmuz 2023 18:03

işletme hakkı kesinlikle yok... çünkü bu maaş ödemesi ve memurun maaşı 15'inde yatar.. yani banka elinde tutamaz.

olimpiyat2020, 1 saat önce

Bu parayı işletme durumu var mı bankanın acaba? Bizim mutemet bugün gruba attı yatacak tutarları


serkan3372
Aday Memur
18 Temmuz 2023 18:07

Vakifbank tutar üstat değişik bir Banks

Ale-Vi2362, 1 saat önce

işletme hakkı kesinlikle yok... çünkü bu maaş ödemesi ve memurun maaşı 15'inde yatar.. yani banka elinde tutamaz.


sancakt
Şef
18 Temmuz 2023 18:17

Seyyanen ve maaş farkı yattı lakin memurlar net hesap robotu ile arada 500 lira eksik var. Normalde memurlar net robotu bire bir aynı yatıyordu böyle sorun yaşayan varsa yazabilir mi ?


serkan3372
Aday Memur
18 Temmuz 2023 18:19

1523 çıkıyor bende size eksik mi fazla mı yatti


camelbox
Aday Memur
18 Temmuz 2023 18:24
Ticaret Bakanlığında çalışıp da yatan oldu mu Taşra için soruyorum

serkan3372
Aday Memur
18 Temmuz 2023 18:30

Henüz yatmadı yatsa şaşardım robot ta 1613 çıkıyor üstat

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