Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Temmuz 2023 17:45
Seyyanen Zam Hakkında Yanlış Bilinenler
Seyyanen zam 1 seferlik, 1 aylık, 1 dönemlik değildir.... Gerisini arkadaşlar getirsin ..

TakaNuri
Şube Müdürü
18 Temmuz 2023 17:59

Bir mutemet olarak söylüyorum. 15.965 ek gösterge sayısının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu elde edilen miktar ilave ödeme olarak bordroya eklendi. Bordronun bir parçası oldu. Bordroda taban aylık hariç diğer bütün kalemlere ait gösterge sayısı var ve bu gösterge sayısı memur maaş katsayısı ile çarpılırak o kalemin miktarı belirlenir.

Memur maaş katsayısı 657 sayılı kanuna göre göre her 6 ayda bir yüzdelik zamla güncellenir. Tabi hükümet ocak ve temmuz aylarında ekstra bir yüzdelik artış yapacaksa bunu kanunla yapar.


TakaNuri
Şube Müdürü
18 Temmuz 2023 18:08

Kurumlarda ek bordrolar yayınlandı. Bugün biz de ek bordroyu hazırladık. 8077 TL ve yüzde 17,55 zammın 15 günlük maaş farkı bu hafta içi yatacak.

Birkaç gündür 8077 TL değil bunun yarısı yatacak diyen trol kesim de ağzının payını aldı. Trollerin yalanı yatsıya kadarmış.


energy2
Aday Memur
18 Temmuz 2023 18:15

Agzina saglik mudurum yok yarisi yatcakmis hep yalan haber akillari ogretmnin iki kurusunda

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