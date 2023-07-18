Seyyanen Zam Hakkında Yanlış Bilinenler

Bir mutemet olarak söylüyorum. 15.965 ek gösterge sayısının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu elde edilen miktar ilave ödeme olarak bordroya eklendi. Bordronun bir parçası oldu. Bordroda taban aylık hariç diğer bütün kalemlere ait gösterge sayısı var ve bu gösterge sayısı memur maaş katsayısı ile çarpılırak o kalemin miktarı belirlenir.

Memur maaş katsayısı 657 sayılı kanuna göre göre her 6 ayda bir yüzdelik zamla güncellenir. Tabi hükümet ocak ve temmuz aylarında ekstra bir yüzdelik artış yapacaksa bunu kanunla yapar.