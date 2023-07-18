Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Temmuz 2023 17:59
Uzman Öğretmenlik Eğitimleri Başladı

Uzman öğretmenlik eğitim videoları erişime açıldı. oba.gov.tr üzerinden yapılacak olan eğitimlere, mebbis ya da e-devlet aracılığı ile giriş yapabilirsiniz. Süreçle ilgili OBA, MEBBİS ve sonucunda deneme sınavlarını da online çözebileceğiniz sayfayı bıraktım. Başarılar dilerim, umarım geçen seneki gibi kolay sorarlar.

Mebbis

oba.gov.tr'ye git

Uzman öğretmenlik deneme sınavı çöz


Kuskusuz
Daire Başkanı
18 Temmuz 2023 18:12

Çok teşekkür ederiz hocam bilgilendirme için. İstifade etmek isteyenler olacaktır.

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