6+1 sureci hakkında.

Merhabalar, 6+1 sureci hakkinda bilgisi olan var mi acaba ? Surec nasil isliyor, ne kadar bir sure aliyor ? Bir de onumuzdeki ay yesil pasaportu hakkediyorum? 6+1 ile gorevimden ayrilirsam yesil pasaport bende mi kaliyor acaba, oyak ems sistemine katilabildigimi biliyorum . Simdiden siz degerli ailah arkadaslarima tesekkur ederim.

Merhabalar, 6+1 sureci hakkinda bilgisi olan var mi acaba ? Surec nasil isliyor, ne kadar bir sure aliyor ? Bir de onumuzdeki ay yesil pasaportu hakkediyorum? 6+1 ile gorevimden ayrilirsam yesil pasaport bende mi kaliyor acaba, oyak ems sistemine katilabildigimi biliyorum . Simdiden siz degerli ailah arkadaslarima tesekkur ederim.