Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


18 Temmuz 2023 18:01
6+1 sureci hakkında.
Merhabalar, 6+1 sureci hakkinda bilgisi olan var mi acaba ? Surec nasil isliyor, ne kadar bir sure aliyor ? Bir de onumuzdeki ay yesil pasaportu hakkediyorum? 6+1 ile gorevimden ayrilirsam yesil pasaport bende mi kaliyor acaba, oyak ems sistemine katilabildigimi biliyorum . Simdiden siz degerli ailah arkadaslarima tesekkur ederim.

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