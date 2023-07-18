KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


18 Temmuz 2023 18:17
Dış kaynaktan subay/astsubay olup özel kuvetlere girilebilirmi?

Dış kaynaktan subay/astsubay olup özel kuvetlere(bordo bereli) girilebilirmi? ve de deniz kuvvetleri komutanlığı girip sat olunabilrimi teşşekür ederim

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