Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Temmuz 2023 18:22
Tayinleri ne zaman açıklanacak
Ya diyecek hiç bir şey bulamıyorum onlarca kişi mağdur oldu ne zaman açıklanacak bu eş durumu tayinleri.

Çok Yazılan Konular

Temmuz maaşı çok eksik yattıEş durumu tayiniEş durumuEk mtv muafiyetİşçiler 28 bin tl ye kadar alıyor memur 22 bin e tamam diyor :)Eş durumu tayiniAlt bölge tayini Ziraat promosyon para puanSeyyanen zamKadrolu Hemşire olarak çalışırken usulüne uygun istifa edenler (Üni. hastanesi dahil)

Sözlük

şiir 1 araba arkası yazıları 3 Tek cümlelik cinayetler 9 yaşlanmayı kabullenmemek 5 satranç 2 hede 2 bütün erkekler aynıdır 11 ne olursa olsun yaşamaya mecbursun 1 hadi ya 2 ağaç dikmek 1

Son Haberler

Su kuyusu kazısında göçük: 1 ölüMerdan Yanardağ'a Cumhurbaşkanına hakaretten hapis talebiBorsa günü yüzde 3,57 değer kaybıyla tamamladıSüper Lig'de küme düşecek takım sayısı belli olduZerrin Kılıç davasındaki 'beraat' kararını Başsavcılık istinafa taşıyacak

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark