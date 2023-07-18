Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Temmuz 2023 18:24
Mehil müddeti hakkında.

Merhaba arkadaşlar. Tayinim çıktı il içi fakat farklı komisyon ama bazıları mehil müddeti var diyor bazıları ertesi gün işe başlaman gerekiyor diyor. 15 günlük mehil müddetim olacak mı acaba? Bu arada hala yazı düşmedi sizde düşen yazı var mı?

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