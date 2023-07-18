Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Temmuz 2023 18:34
İstifa edince son ay maaşı alınır mı

Merhaba ben başka bir nitelikte meb de çalışıyorum öğretmen olarak atandım kararname gelince istifa ettiğimiz ayın maaşını alacak mıyız alırsam geri iade mi etmem gerek. Ben işe başladığımda 14.gün giriş yapılmışrı yani bir buçuk aylık bir maaş almıştım. Ayrıca bankadan alınan promosyon da iade edilir mi


JackParker
Aday Memur
18 Temmuz 2023 18:37
Alırsın sonra iade edersin. Promosyonu etmesende olur banka takibini yapamaz

aaysecsknn
18 Temmuz 2023 18:39

Ne kadarını ederim ne kadarını etmem bilmiyorum kimden bilgi almak gerek ağustos sonu gibi istifa etmem gerekecek

JackParker, 30 dk. önce
Alırsın sonra iade edersin. Promosyonu etmesende olur banka takibini yapamaz

JackParker
Aday Memur
18 Temmuz 2023 18:49
Mutemetten
aaysecsknn, 28 dk. önce

Ne kadarını ederim ne kadarını etmem bilmiyorum kimden bilgi almak gerek ağustos sonu gibi istifa etmem gerekecek

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