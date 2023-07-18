İstifa edince son ay maaşı alınır mı

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gubaz"eskiyara"
Çok Yazılan Konular
Minicik bir çocuk ve çalışacam diye onu ihmal eden anne.. Eğitimciler siz ne dersiniz bu duruma?Benzine müthiş zamSeyyanen Yatacak Net Miktar ve Maaş FarkıBu ay seyyanen zammın yarısını mı alacağız?gelir dağılımı böylemi olur maaşı az olan buraya gelsinEvi arabası olmayan memur arkadaşların Allah yardımcısı olsun.Eş durumu mazeret tayini hk.Eğitim öğretim ödeneği kaldırılacak mı?Bütçe tasarrufu. Dyk riske girermiİl içi tayin / il mem onayı
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark