Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


18 Temmuz 2023 18:51
Eş durumu
Kasım ayında nikah yapacağım, eşim yeni atandı(öğretmen) onu yanıma çekemeyecegım için eş durumu dılekçesi vereceğim. Dilekçeler ortalama kaç ayda açıklanıyor

Ateşpls
Aday Memur
18 Temmuz 2023 19:06
Kasım ayında yazarsan Ocak Şubat ayını bulabilir.
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