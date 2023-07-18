Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Temmuz 2023 19:10
Maaş farkından 4/1 kesilir mi

İcra


cevherdudayev1
Daire Başkanı
18 Temmuz 2023 19:19

biraz mantıklı düşünmeye davet ediyorum


Ramazan212147
Aday Memur
18 Temmuz 2023 20:55

Seyanen de kesıldı

Toplam 2 mesaj

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