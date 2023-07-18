KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


18 Temmuz 2023 19:17
Pomem parkur
Parkur değil maraton koşusu yapmışlar gençler. Bu kadar çok kişi eleyip akademiye 100 öğrenci falan almayı planlıyorlar galiba. 45 snler 51 le kaldı parkurdan.

magut
Aday Memur
18 Temmuz 2023 20:31

Sen girdin mi hocam? Valla ben zar zor 45snlere indirmiştim derecemi. Parkur değişince olan bize oldu. 49sn ile kalmıştım bende. 93lü olunca ekstra koymuştu.


levelup06
Aday Memur
18 Temmuz 2023 20:50
Samimi olarak soruyorum az adaya neden zor parkur ki bir de 10 gün kala öğreniyoruz. Bu dönem boyda eksik ölçulmus hep benim sıkıntı yok ama boyu eksik çıkmış çoğu adayın. Seçim vaadi bir alımdı. Bu kadar zor olmaması gerekirdi. Zaten mülakatta eleniyoruz yapabildiğimiz kısmıda yapamaz ettiler.
magut, 42 dk. önce

Sen girdin mi hocam? Valla ben zar zor 45snlere indirmiştim derecemi. Parkur değişince olan bize oldu. 49sn ile kalmıştım bende. 93lü olunca ekstra koymuştu.

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