Pomem parkur

Samimi olarak soruyorum az adaya neden zor parkur ki bir de 10 gün kala öğreniyoruz. Bu dönem boyda eksik ölçulmus hep benim sıkıntı yok ama boyu eksik çıkmış çoğu adayın. Seçim vaadi bir alımdı. Bu kadar zor olmaması gerekirdi. Zaten mülakatta eleniyoruz yapabildiğimiz kısmıda yapamaz ettiler.

Samimi olarak soruyorum az adaya neden zor parkur ki bir de 10 gün kala öğreniyoruz. Bu dönem boyda eksik ölçulmus hep benim sıkıntı yok ama boyu eksik çıkmış çoğu adayın. Seçim vaadi bir alımdı. Bu kadar zor olmaması gerekirdi. Zaten mülakatta eleniyoruz yapabildiğimiz kısmıda yapamaz ettiler.