Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Temmuz 2023 19:41
Özür grubu tayinlerinde hangi tarih baz alınır
Kılavuz ne zaman yayınlanacak acaba ? Ve hangi tarih baz alınacak 3 sene süresi hesabı için

Ahis
Memur
18 Temmuz 2023 19:48

Özür grubu tayinlerinde 3 yıl şartı yok diye biliyorum

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