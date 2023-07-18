Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


18 Temmuz 2023 20:21
İstanbul Polisinin Emniyet Şeridinde Giden Motorla İzin Vermesi!

Kardeşime, başka bir araç sıkıştırdından dolayı 10 saniye emniyet şeridine girdiği için anında ceza yazan ŞAHİN, motosikletlileri neden görmezden geliyor. Eğer motosiklet emniyet şeridinde seyir edebiliyorsa otomobil de seyir edebilir diye düşünüyorum. Yoksa motorculardan bir çıkarınız mı var diye sorarlar adama?


Nrll
Aday Memur
18 Temmuz 2023 20:59
İşiğieeeee bahhh yeğenim. Aglama duvari israilde...

Android60
Daire Başkanı
18 Temmuz 2023 21:03

Dış günlerin oyunu yegenim


Türk Polis Teşkilatı
Memur
18 Temmuz 2023 21:05

Cimere yaz diyorsun yani

Nrll, 14 dk. önce
İşiğieeeee bahhh yeğenim. Aglama duvari israilde...

Türk Polis Teşkilatı
Memur
18 Temmuz 2023 21:07

Ben bu oyunu bozarsam çok kişinin canı yanar yeğenim

Android60, 10 dk. önce

Dış günlerin oyunu yegenim

Toplam 4 mesaj

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