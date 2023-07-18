Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


18 Temmuz 2023 20:33
Angarya işler

Angarya iş getir götür taşıma işleri yapıyor musunuz yapmadığınızda ne diyorsunuz yapmadığınızda neyle karşılaşıyorsunuz

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Güne puanınız kaç 8 halı saha 1 güne bir söz bırak 7 SESLİ SAKIZ ÇİĞNEMEK 3 russell crowe 2 eşik 1 Sivrisinek 2 sineklik 2 niğde 1 yapay zeka 1

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