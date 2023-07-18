Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Temmuz 2023 20:33
Büro personeli maaşı
Yeni başlayan büro personeli arkadaşlar ne kadar aldınız? Bize seyyanen yok dediler doğru mu? Çalışan herkese 8-9 bin seyyanen yatacak. Biz maaş olarak sadece 13 bin aldık . Bir gariplik yok mu?

fenogretmeniyim
Memur
18 Temmuz 2023 20:55

seyyanen ödemesi bu ay sonradan yapılacak. sonraki aylarda maaşla ödenir. ay sonuna kadar seyyanen ve 14 günlük farkı alacaksınız.


Yamyamav
Memur
18 Temmuz 2023 20:55

Memurdsan seyyanen yatacak. Öyle şey mi olur


bambisu
Aday Memur
18 Temmuz 2023 21:01
Sonradan yapılacağını biliyorum hocam ama bugün herkesinki hesaplandı bizimkilerde sistemde bir şey çıkmadı. 4 temmuzda başladık biz ondan olabilir mi ?
fenogretmeniyim, 18 dk. önce

seyyanen ödemesi bu ay sonradan yapılacak. sonraki aylarda maaşla ödenir. ay sonuna kadar seyyanen ve 14 günlük farkı alacaksınız.


bambisu
Aday Memur
18 Temmuz 2023 21:03
Bence de öyle ama sistemde yeni başlayanlar için bir şey görünmüyor. Diğer ay mı yatacak bize acaba?
Yamyamav, 18 dk. önce

Memurdsan seyyanen yatacak. Öyle şey mi olur

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