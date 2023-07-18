Büro personeli maaşı

Yeni başlayan büro personeli arkadaşlar ne kadar aldınız? Bize seyyanen yok dediler doğru mu? Çalışan herkese 8-9 bin seyyanen yatacak. Biz maaş olarak sadece 13 bin aldık . Bir gariplik yok mu?

Yeni başlayan büro personeli arkadaşlar ne kadar aldınız? Bize seyyanen yok dediler doğru mu? Çalışan herkese 8-9 bin seyyanen yatacak. Biz maaş olarak sadece 13 bin aldık . Bir gariplik yok mu?