Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


18 Temmuz 2023 20:56
DHMİ Tayin

DHMİ'de 4 yıl çalıştıktan sonra torpilsiz batı havalimanlarına atanmak mümkün müdür? Çoğu yerde eş durumunda bile kurumun zorluk çıkarttıği yazıyor maalesef

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