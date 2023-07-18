Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


18 Temmuz 2023 21:02
Engellilere Sıcak Hava İzni

Merhaba arkadaşlar malum sıcaklar bastırdı Yunanistan gibi ülkelerde sıcak hava izinleri veriliyor biz de engellilere dahi güney illerinde kavurucu sıcak olmasına rağmen ses seda yok valilikler den, gerçekten şartlar zorlamaya başladı

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