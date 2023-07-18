Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Temmuz 2023 21:08
LGS sınav ucreti
Arkadaşlar LGS sınav ücretleri ne zaman yatıyor ben polis memuruyum ilk kez sınav gorevi almıştım

RaSKaH
Daire Başkanı
18 Temmuz 2023 21:14

Sınav komisyonu, sınav günü, bilgilerinizi merkezi sınav ücret modülüne girdi mi? Girdiyse ücretin yatmış olması gerekir.


mengok
Şef
18 Temmuz 2023 21:16
Evet girdi ama diğer arkadaşlara da yatmamış daha iki ayı bulduğu oluyor mu böyle
RaSKaH, 2 saat önce

Sınav komisyonu, sınav günü, bilgilerinizi merkezi sınav ücret modülüne girdi mi? Girdiyse ücretin yatmış olması gerekir.


RaSKaH
Daire Başkanı
18 Temmuz 2023 21:23

Diğer kurumdan göreblendirilenlerin ücretleri tam olarak ne zaman ödeniyor bilmiyorum. Bilgileriniz girildiyse ödeme yapılacaktır.

mengok, 2 saat önce
Evet girdi ama diğer arkadaşlara da yatmamış daha iki ayı bulduğu oluyor mu böyle

mengok
Şef
18 Temmuz 2023 21:23
Teşekkür ederim hocam
RaSKaH, 2 saat önce

Diğer kurumdan göreblendirilenlerin ücretleri tam olarak ne zaman ödeniyor bilmiyorum. Bilgileriniz girildiyse ödeme yapılacaktır.

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