Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


18 Temmuz 2023 21:12
Seyyanen zam ve fark yatan kurumlar

Ödeme yapılan kurumlardan arkadaşlar yazabilir mi bilgi amacli


JackParker
Aday Memur
18 Temmuz 2023 21:19
Geçen ay yattı bize. Kurum : Türkiye Jokey Kulubü

Gzhnrhn
Aday Memur
18 Temmuz 2023 21:21
Dün yapıldı. Et ve süt kurumu. Farklarda maaşla birlikte yattı

Sailor060606
Aday Memur
18 Temmuz 2023 21:43
Deniz kuvvetleri yattı
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