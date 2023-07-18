Ev sahibi kiraya %175 zam yapmak istiyor!

170.000 nüfuslu ilçede yaşıyorum 2 yıllık kiracısı olduğum ev sahibi şuan ki kiram 1.500 bende 2.500 %75 yapayım dedim.Bana Ağustosda 4.000 olsun dedi. Bende icram çocuğumun özel gereksinimli eğitime ihtiyacı olan oglumun okuluna 1.850 TL ödemem var dedim. 4.000 olsun karar ver dedi bende tahliye taahhütnamesi var avukat arkadaşa sordum %25 gönder dedi. İstediği yere gitsin basvursun dedi. Seneye çıkacağım tayin hakkim olursa eylülü baz alirsa MEB. Sizce ne olur sonuç arkadaşlar?

170.000 nüfuslu ilçede yaşıyorum 2 yıllık kiracısı olduğum ev sahibi şuan ki kiram 1.500 bende 2.500 %75 yapayım dedim.Bana Ağustosda 4.000 olsun dedi. Bende icram çocuğumun özel gereksinimli eğitime ihtiyacı olan oglumun okuluna 1.850 TL ödemem var dedim. 4.000 olsun karar ver dedi bende tahliye taahhütnamesi var avukat arkadaşa sordum %25 gönder dedi. İstediği yere gitsin basvursun dedi. Seneye çıkacağım tayin hakkim olursa eylülü baz alirsa MEB. Sizce ne olur sonuç arkadaşlar?