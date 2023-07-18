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18 Temmuz 2023 21:22
Ev sahibi kiraya %175 zam yapmak istiyor!
170.000 nüfuslu ilçede yaşıyorum 2 yıllık kiracısı olduğum ev sahibi şuan ki kiram 1.500 bende 2.500 %75 yapayım dedim.Bana Ağustosda 4.000 olsun dedi. Bende icram çocuğumun özel gereksinimli eğitime ihtiyacı olan oglumun okuluna 1.850 TL ödemem var dedim. 4.000 olsun karar ver dedi bende tahliye taahhütnamesi var avukat arkadaşa sordum %25 gönder dedi. İstediği yere gitsin basvursun dedi. Seneye çıkacağım tayin hakkim olursa eylülü baz alirsa MEB. Sizce ne olur sonuç arkadaşlar?

Türk Polis Teşkilatı
Memur
18 Temmuz 2023 21:26

Yüzde 53


ertugrulegemen
Memur
18 Temmuz 2023 21:27
Yani %53 mü yapayım hocam kiraya zam.
Türk Polis Teşkilatı, 2 saat önce

Yüzde 53


Blacksea.35
18 Temmuz 2023 21:40

Tahliye kagidini İcraya verir,aynı gün imzalandı diye itiraz edersiniz. Mahkemelik olursunuz.


ertugrulegemen
Memur
18 Temmuz 2023 21:41
Nasıl yani hocam haklı kim olur bu durumda ilk asamada
Blacksea.35, 2 saat önce

Tahliye kagidini İcraya verir,aynı gün imzalandı diye itiraz edersiniz. Mahkemelik olursunuz.


Kuskusuz
Daire Başkanı
18 Temmuz 2023 21:43

Hocam hiç bir şey yapamazlar. 5 yıl üstü olsa kira tespit davası açardı o da olmadığı için hiç bir şey yapamaz. Sadece sizi huzursuz eder o kadar.


ertugrulegemen
Memur
18 Temmuz 2023 21:45
Ben insan gibi %25 değil 1.500 TL iken kiram 2.500 yapayım istiyorum oda o kiraya ev mi kaldı diyor büyükşehir değil. Burası ve depremlerden sonra aç gözlülükleri arttı doyumsuzlarin allahtan korkmuyorlar. Hiç düşünmüyorlar bu insanlar depremden kurtulup gelmiş demek yok!
Kuskusuz, 2 saat önce

Hocam hiç bir şey yapamazlar. 5 yıl üstü olsa kira tespit davası açardı o da olmadığı için hiç bir şey yapamaz. Sadece sizi huzursuz eder o kadar.


JackParker
Aday Memur
18 Temmuz 2023 21:58
Yüzdeye takılma 4000 bedava

ertugrulegemen
Memur
18 Temmuz 2023 22:00
Hocam öylede icram özel eğitim ve eşya taksidim var. 3.000+3.000+1.850+2.000=9.850 toplam kirayi ve giderleri ekleyince çocukların bezi maması ıslak mendili elektrik faturası 13.700 tutuyor Ağustosdan itibaren ödeme gücüm yok. Neden başka bir yerden icralık olayım.
JackParker, 1 saat önce
Yüzdeye takılma 4000 bedava

fenogretmeniyim
Memur
18 Temmuz 2023 22:03

eğri oturup doğru konuşalım. bir evin kirası değerinin en az 300de 1 i kadardır. yani 3 milyonluk evin kirası en az 10bin olmalıdır. bu oran 2019 öncesi 220 de 1 di.

300de 1 den az ödüyorsanız ev sahibinin ihtiyacı varsa zulümdür. devletin yaptığı bu konuda çok yanlış. ya ev fiyatlarındaki balonu patlatması lazım ya da maaşları ona göre düzenlemesi gerekiyor.


JackParker
Aday Memur
18 Temmuz 2023 22:04
Adamda tahliye tahattünamesi var. Evden çıkarsa en az 50 bin masraf yapacaksın. 8 binden aşağıda ev bulamazın
ertugrulegemen, 1 saat önce
Hocam öylede icram özel eğitim ve eşya taksidim var. 3.000+3.000+1.850+2.000=9.850 toplam kirayi ve giderleri ekleyince çocukların bezi maması ıslak mendili elektrik faturası 13.700 tutuyor Ağustosdan itibaren ödeme gücüm yok. Neden başka bir yerden icralık olayım.

ertugrulegemen
Memur
18 Temmuz 2023 22:05
Evin değeri 1 milyon hocam kaç TL olsun 1.500 TL'den 2.500 üstü şuan ödeyemem 19 ay var taksidimin ve devam eden icram var?
fenogretmeniyim, 1 saat önce

eğri oturup doğru konuşalım. bir evin kirası değerinin en az 300de 1 i kadardır. yani 3 milyonluk evin kirası en az 10bin olmalıdır. bu oran 2019 öncesi 220 de 1 di.

300de 1 den az ödüyorsanız ev sahibinin ihtiyacı varsa zulümdür. devletin yaptığı bu konuda çok yanlış. ya ev fiyatlarındaki balonu patlatması lazım ya da maaşları ona göre düzenlemesi gerekiyor.


ertugrulegemen
Memur
18 Temmuz 2023 22:06
Evden çıkarmak için tadilat belki olabilir. Gelip kendisi istabulda evi var gelip işini gücünü sanmam.
JackParker, 1 saat önce
Adamda tahliye tahattünamesi var. Evden çıkarsa en az 50 bin masraf yapacaksın. 8 binden aşağıda ev bulamazın

Yondaimeminato
Şef
18 Temmuz 2023 22:07

Öyle olursa tüm ev sahipleri ile kiracılar mahkemelik olur . Atılan imzalı evrakta illa ki tarih vardır. İtiraz edilse de sonuç çıkmaz. Kaldı ki 170.000 nüfus dediğimiz ilçe çoğu ilden büyük. 4.000 TL kira mı kaldı ? Civar evlerin piyasasına göre 4000 uygunsa orta yolu bulmaya çalışsın hocamız.

Blacksea.35, 2 saat önce

Tahliye kagidini İcraya verir,aynı gün imzalandı diye itiraz edersiniz. Mahkemelik olursunuz.


ertugrulegemen
Memur
18 Temmuz 2023 22:08
Hadi olmadı taksidimi 500 TL düşürmeye çalışırım 3.000 TL vereyim hocam haksız mıyım. Kirayida evlatları belirliyor şaka mı bu dedim
Yondaimeminato, 1 saat önce

Öyle olursa tüm ev sahipleri ile kiracılar mahkemelik olur . Atılan imzalı evrakta illa ki tarih vardır. İtiraz edilse de sonuç çıkmaz. Kaldı ki 170.000 nüfus dediğimiz ilçe çoğu ilden büyük. 4.000 TL kira mı kaldı ? Civar evlerin piyasasına göre 4000 uygunsa orta yolu bulmaya çalışsın hocamız.


kpssyi_vursunlar
Şube Müdürü
18 Temmuz 2023 22:08

Tahliye taahhütnamesi olduğu için sizi çıkartır hocam. Mahkemeye gitseniz bile Küçük yerde yaşadığınız için dava 7-8 aya biter ve icra ile evden atılırsınız. Avukatlara çok güvenmeyin. Avukatlar istiyor ki olayı davalık edin ve avukat tutun li para kazansın. Bizim arkadaş için oğlum gelecek çık demiş ev sahibi. Ben anlaşmaya git dedim, o ise avukata sormuş kesinlikle çıkartamaz elinden geleni yapsın demiş. Sonrası dava oldu, arkadaş avukat tuttu davayı kaybetti haziranda. Hem çift avukat parası(kendi ve karşının), hem mahkeme masrafı, hem 1 yıl süren stress hem de anlaşsa 6.000 e oturacakken(2.000 iken 6.000 istemişti) hemde şimdi 15.000 e kiraya çıkıyor&#128578; siz siz olun başkasının lafıyla hareket etmeyin

Türk Polis Teşkilatı, 2 saat önce

Yüzde 53


Kuskusuz
Daire Başkanı
18 Temmuz 2023 22:11

Hocam hiçbir şey çıkmaz. Mahkemeye versin siz yapabileceğinizi yapın. Daha 2 yilliksiniz. 5 yıl üstü olsanız güncelleyen derim de 2 yıllık kiracıya yapılamaz. Kalmadı filan diyenlere de inanmayin. İstanbul da 2000 e oturan kiracılar var yüzde 25 baskısından ev sahibinin tutar dalı yok. Dava açsa sonuçlanana kadar siz tayin olursunuz zaten.


ertugrulegemen
Memur
18 Temmuz 2023 22:14
Sağolasın hocam halden durumdan anlamasi lazım. Aç gözlü olmasınlar şükretsinler eve zarar vermiyoruz insan gibi yasamays çalışıyoruz.
kpssyi_vursunlar, 1 saat önce

Tahliye taahhütnamesi olduğu için sizi çıkartır hocam. Mahkemeye gitseniz bile Küçük yerde yaşadığınız için dava 7-8 aya biter ve icra ile evden atılırsınız. Avukatlara çok güvenmeyin. Avukatlar istiyor ki olayı davalık edin ve avukat tutun li para kazansın. Bizim arkadaş için oğlum gelecek çık demiş ev sahibi. Ben anlaşmaya git dedim, o ise avukata sormuş kesinlikle çıkartamaz elinden geleni yapsın demiş. Sonrası dava oldu, arkadaş avukat tuttu davayı kaybetti haziranda. Hem çift avukat parası(kendi ve karşının), hem mahkeme masrafı, hem 1 yıl süren stress hem de anlaşsa 6.000 e oturacakken(2.000 iken 6.000 istemişti) hemde şimdi 15.000 e kiraya çıkıyor&#128578; siz siz olun başkasının lafıyla hareket etmeyin


hakkan1
Aday Memur
18 Temmuz 2023 22:17
Yüzde 25 yap bi şey yapamaz gardaş diyen Kimsenin gazına gelme en kötü ev 10.000 tl ev taşıma 10.000 tl ver 4 bini keyfine bak.

ertugrulegemen
Memur
18 Temmuz 2023 22:18
4.000 veremem hocam icra ve ödemem var. En fazla 2.500 3.000 en son oda belli ödemelerde anlaşma yapabilirsem.
hakkan1, 58 dk. önce
Yüzde 25 yap bi şey yapamaz gardaş diyen Kimsenin gazına gelme en kötü ev 10.000 tl ev taşıma 10.000 tl ver 4 bini keyfine bak.

hakkan1
Aday Memur
18 Temmuz 2023 22:19
Arkadaş 1000 tl ye oturuyordu. Ev sahibi evi boşalt kızım gelecek dedi.evden çıktı 8 bin tl ye kiraladı. 10.000 e de nakliyesi var. 4000 tl istemek aç gözlüyüm değil aslında. %175 de fazla bir oran değil 1500 tl ye oturduğun için. 6 bine otursan çok olurdu %175
ertugrulegemen, 1 saat önce
Sağolasın hocam halden durumdan anlamasi lazım. Aç gözlü olmasınlar şükretsinler eve zarar vermiyoruz insan gibi yasamays çalışıyoruz.
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