KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


18 Temmuz 2023 21:22
2023/1 Adalet Mezunu olup Tercih Yapanlar

Merhaba Arkadaşlar

Adalet mezunu olup 3003 koduyla tercih yapan arkadaşlar, puanlarınız nedir, sizce kaç ile kapatır

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