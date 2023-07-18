KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


18 Temmuz 2023 21:24
2023/1 Merkezi Atama İnşaat Müh.

Arkadaşlar bu alımda sanırım 33 inşaat mühendisi alımı oldu. Sizce kaça kadar düşer puanlar? DSİ'nin davalık oluşu nedeniyle (?) yedeklerin yerleşememesi puanları nasıl/ne kadar etkiler?

En düşük neresi kapatır?

2023/2 merkezi alımında rakamlar nasıl olur?

Özellikle bu kamu bütçesinde tasarrufa gidilmesi merkezi alımlarda ciddi düşüşlere neden olur mu?

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