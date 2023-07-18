Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Temmuz 2023 21:57
ALT BÖLGE GRUPLARI

Sağlık bakanlığının illere göre alt bölge gruplarına nereden ulaşabilirim örneğin Edirneye atanmış biri tayin hakkı doğduğunda hangi şehirlere tayin isteyebilir

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