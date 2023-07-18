Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Temmuz 2023 22:52
Deprem nedeni ile
6 şubat depreminde 1. Derece akrabam vefat etti. Deprem nedeni ile tayin istedim ama 4 aydır cevap gelmedi. Aynı durumda olan var mı

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