6 şubat depreminde 1. Derece akrabam vefat etti. Deprem nedeni ile tayin istedim ama 4 aydır cevap gelmedi. Aynı durumda olan var mı

6 şubat depreminde 1. Derece akrabam vefat etti. Deprem nedeni ile tayin istedim ama 4 aydır cevap gelmedi. Aynı durumda olan var mı