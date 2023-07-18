KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


18 Temmuz 2023 23:05
Diyarbakır ili güvenlik sorusturmasi

Merhaba arkadaşlar, Diyarbakıra atanıp güvenlik soruşturması biten var mı? Arama, mesaj ya da tebligat hangi yolla iletişime geçiyorlar acaba?

Çok Yazılan Konular

Başöğretmen ekderslerle kurslarla aylık maksimum ne kadar kazanabilir?2022 Kpss puanıKPSS'ye alternatifMaden teknolojisi alanı / madencilik dalı kod: 7120Makine teknolojisi/Makine Kalıp/ Uçak gövde/motor bakım iletişime geçelim..

Sözlük

sirke 1 portekiz 1 pliseli 1 American psycho 1 rapunzel 3 en dramatik şarkı sözleri 1 tıbbın geldiği nokta 1 nispet yapmak 2 aspartam 2 Seni senden alan özelliğin 1

Son Haberler

4 Parti, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı2 kişinin öldüğü silahlı kavgada düğün fotoğrafçısı tutuklandıFaiz kararı öncesi piyasalar hareketli: Dolar ve gram altın rekor kırdıCumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiBayraktar AKINCI, Suudi Arabistan semalarında uçacak

Editörün Seçimi

2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemursen ile Kamusen suskun! istifa et ses çıksın!Memur zammı meclisten geçtiMemurlar birlikte hareket etmelidir.8077 TL seyyanen zam hakkında bilgiBordrolar yayınlandıMemur işçi maaşları ve aradaki özlük farkları ( tek başlık olsun)Memur-Sen i hiç bir memur istemiyorÖğretmenlik Meslek Kanununun İptal Edilen Maddeleri14 günlük fark