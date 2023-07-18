Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


18 Temmuz 2023 23:25
Ankaradan Şırnaka Nakliye

Ankaradan Şırnak a tayini çıkıp eşya götütecek varsa iletişime geçebiliriz

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