Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


18 Temmuz 2023 23:28
AKP Kiraya %25 Tavan Zam Demişken Ev Sahibi Kiracı Kavgaları Çıkması

Maalesef vatandaşımız nankör. cennet bir ülkede reis rumuzlu kişinin lütufları içerisinde yaşarken birbiriyle kavgaya tutuşması hatta bugün olduğu gibi ev sahibinin kiracısını öldürmesi tam anlamıyla aymazlık nankörlük dış güçlerin maşası olmak değildir de nedir.

Anlı şanlı hökümet %25 dedi. kimse dinlemiyor mu yoksa. %175 diye başlık açanlar fedöcü,maocu gomonist falan mı nedir ? nedir bunların maksadı.

Zaten şunun şurası ekonominin coşmasına ne kaldı ? Türkiye yüzyılı başladı bile şirinler.


Türk Polis Teşkilatı
Memur
18 Temmuz 2023 23:54

Sen ne anlatıyorsun be abi gözünü seveyim be abla


ahmetbulut47
Genel Müdür
19 Temmuz 2023 00:59
Vergiler dahil Herşey yüzde 200-300 artmış gerçek enflasyon dahi 100 üstünde iken %25 malesekarşılıpı olmadığa gibi adil değil bunun yanında binlerce dava İle ev sahibi ve kiracı karşı karşıya geldi adliye tıkandı ve malesef bugünkü olay gibi üzücü olaylar duymaya başladık mantıklı ve makul olan ev sahibi ve kiracının makul bir noktada uzlaşmasıdır

matematikogretmenii
Şef
19 Temmuz 2023 01:06
Devletimizin koyduğu %25 sınırını nasıl görmezden gelirsiniz. Bu resmen devlete karşı gelmektir. Kuralları ve düzeni bozarak halkı kin ve düşmanlığa sevk etmektir. Dış güçlerin maşası olmaktır.
ahmetbulut47, 9 dk. önce
Vergiler dahil Herşey yüzde 200-300 artmış gerçek enflasyon dahi 100 üstünde iken %25 malesekarşılıpı olmadığa gibi adil değil bunun yanında binlerce dava İle ev sahibi ve kiracı karşı karşıya geldi adliye tıkandı ve malesef bugünkü olay gibi üzücü olaylar duymaya başladık mantıklı ve makul olan ev sahibi ve kiracının makul bir noktada uzlaşmasıdır
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