AKP Kiraya %25 Tavan Zam Demişken Ev Sahibi Kiracı Kavgaları Çıkması

Maalesef vatandaşımız nankör. cennet bir ülkede reis rumuzlu kişinin lütufları içerisinde yaşarken birbiriyle kavgaya tutuşması hatta bugün olduğu gibi ev sahibinin kiracısını öldürmesi tam anlamıyla aymazlık nankörlük dış güçlerin maşası olmak değildir de nedir.

Anlı şanlı hökümet %25 dedi. kimse dinlemiyor mu yoksa. %175 diye başlık açanlar fedöcü,maocu gomonist falan mı nedir ? nedir bunların maksadı.

Zaten şunun şurası ekonominin coşmasına ne kaldı ? Türkiye yüzyılı başladı bile şirinler.